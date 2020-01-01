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Притворился медиком: миллиардер из Чехии получил COVID-прививку

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Бизнесмен взял справку в собственной стоматологической клинике о том, что он является медработником, и ему была сделана инъекция.
Павел Сегнал обладает состоянием в 3,6 млрд крон
Павел Сегнал обладает состоянием в 3,6 млрд крон
seznamzpravy.cz

Чешский миллиардер Павел Сегнал в одной из больниц Праги получил прививку от вакцины, выдав себя за врача. Сегнал на самом деле является владельцем медицинского учреждения и не принадлежит к категории медперсонала, пишет издание Seznam Zpr'avy.

56-летний миллиардер и глава политической партии Гражданский демократический альянс предоставил справку из собственной стоматологической клиники о том, что он медработник и получил вакцину.

Разразился скандал. Бизнесмен не стал извиняться, а заявил, что имеет право в числе первых получить вакцину от коронавируса, поскольку контактирует с персоналом своей клиники.

По версии журнала Forbes, Сегнал занимает 65-е место в рейтинге богатейших чехов. Его состояние оценивается в 3,6 млрд крон.

Отметим, что в Чехии стартовал второй вакцинации. Прививку получают сначала медработники, учителя и люди старше 70 лет.

Напомним, что скандал разгорелся в Испании, когда стало известно, что сестры короля вакцинировались в ОАЭ, куда они летали навещать живущего там отца. Граждан возмутило то, что многие медики и уязвимые люди все еще ждут вакцинации.

Тем временем стало известно, что король футбола Пеле привился от коронавируса. Экс-спортсмен получил укол китайским препаратом Coronavac.

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Теги: вакцина, Чехия, вакцинация, прививки, миллиардер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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