США не будут продвигать демократию путем военных интервенций - Блинкен

Новая власть не собирается предпринимать попыток свержения авторитарных режимов. Подобная тактика использовалась США в прошлом.

Новая администрация США не собирается насаждать демократические ценности или свергать авторитарные режимы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

"Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой… С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", - заявил шеф американской дипломатии в среду, 2 марта, во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны.

Блинкен добавил, что подобная тактика использовалась Штатами ранее.

Мир нуждается в лидерстве США – Блинкен

Напомним, у Блинкена сообщили детали разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь, заверил госсекретарь США.

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