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США не будут продвигать демократию путем военных интервенций - Блинкен

Комментариев: 3
Новая власть не собирается предпринимать попыток свержения авторитарных режимов. Подобная тактика использовалась США в прошлом.
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен

Новая администрация США не собирается насаждать демократические ценности или свергать авторитарные режимы. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

"Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой… С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало", - заявил шеф американской дипломатии в среду, 2 марта, во время выступления, посвященного стратегическим приоритетам во внешней политике новой администрации страны.

Блинкен добавил, что подобная тактика использовалась Штатами ранее.

Мир нуждается в лидерстве США – Блинкен

Напомним, у Блинкена сообщили детали разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь, заверил госсекретарь США.

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Теги: США, демократия, Госсекретарь, Энтони Блинкен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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hjgffrter    03.03.2021, 20:56
Оценка:  -20
hjgffrter
Это потому что вам,мразям псевдодемократическим ,ответку не давали,поэтому вы и меняли власть в странах третьего мира,на своё усмотрение.
Michael2811    03.03.2021, 20:52
Оценка:  -13
Michael2811
Пусть попробуют! Получат второй Сайгон из которого они с позором бежали!
Michael2811    03.03.2021, 20:54
Оценка:  +1
Michael2811
Из всех войн которые вела США во всём мире,не было выигранно не одной после 1945 года.
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