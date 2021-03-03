В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

Нападение вооруженного ножом молодого человека произошло среди бела дня. Некоторые из раненых получили серьезные травмы.

В городе Ветланда на юге Швеции неизвестный мужчина с ножом напал на людей. Ранены как минимум восемь человек, сообщает пресс-служба шведской полиции.

Инцидент произошел в центре города около 15:00 по местному времени. В полицию о происшествии сообщили по телефону местные жители.

Известно, что нападавшим оказался мужчина примерно 20-летнего возраста.

Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

По одним данным злоумышленник был ранен и арестован, по другим – его ликвидировали при задержании.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - отметили в полиции.

AFP

Ранее мы сообщали о похожем преступлении в Брюсселе. Там мужчина с ножом бросался на людей в метро. Его арестовали.

Добавим, что на а вокзале Франкфурта мужчина с ножом напал на людей. Пострадало несколько людей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.



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