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В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек

Комментариев: 1
Нападение вооруженного ножом молодого человека произошло среди бела дня. Некоторые из раненых получили серьезные травмы.
В полицию сообщили горожане
В полицию сообщили горожане
EPA-EFE/JEPPE GUSTAFSSON (архивное фото)

В городе Ветланда на юге Швеции неизвестный мужчина с ножом напал на людей. Ранены как минимум восемь человек, сообщает пресс-служба шведской полиции.

Инцидент произошел в центре города около 15:00 по местному времени. В полицию о происшествии сообщили по телефону местные жители.

Известно, что нападавшим оказался мужчина примерно 20-летнего возраста.

Изначально сообщалось о четырех раненых, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Некоторые из них получили серьезные ранения. Об их состоянии пока ничего не сообщается.

По одним данным злоумышленник был ранен и арестован, по другим – его ликвидировали при задержании.

"Нападение в Ветланде классифицируется как предполагаемое террористическое преступление", - отметили в полиции.

AFP 
 

Ранее мы сообщали о похожем преступлении в Брюсселе. Там мужчина с ножом бросался на людей в метро. Его арестовали.

Добавим, что на а вокзале Франкфурта мужчина с ножом напал на людей. Пострадало несколько людей. Полицейским удалось задержать злоумышленника.
 

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Теги: Швеция, нападение, ранение, нож
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BOAR    03.03.2021, 22:41
Оценка:  +6
BOAR
надеюсь ублюдка грохнули
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