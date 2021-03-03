Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Молдове одобрили российскую вакцину Спутник V

Комментариев: 1
Медрегулятор разрешил применять в стране российскую вакцину от коронавируса, так как эпидемобстановка ухудшается.
В Молдове вакцинацию начали препаратом AstraZeneca
В Молдове вакцинацию начали препаратом AstraZeneca

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии одобрил к применению COVID-препарат Спутник V российского производства, а также ряд других вакцин. Такое решение принято из-за ухудшающейся эпидемической обстановки, пишет ТАСС.

"Было одобрено использование в Республике Молдова вакцин, разрешенных в стране происхождения, а также одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Добавим, что во вторник, 2 марта, в Молдове стартовала вакцинация населения. Страна получила около 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также ожидается еще около 14,4 тысяч доз через международный механизм COVAX.

До этого Korrespondent.net сообщал, что власти Хорватии ведут переговоры относительно покупки Спутник V, незарегистрированного в ЕС российского препарата. Страна запросила документацию о производстве вакцины для передачи местному регулирующему органу.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, вакцина, Молдова, вакцинация, прививки, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
mtrevbccde    03.03.2021, 23:08
Оценка:  -20
mtrevbccde
Что в замен?Харьков с областью?Или снова венгерское Закарпатье?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь