В Молдове одобрили российскую вакцину Спутник V

Медрегулятор разрешил применять в стране российскую вакцину от коронавируса, так как эпидемобстановка ухудшается.

Комитет специалистов в области иммунизации Молдавии одобрил к применению COVID-препарат Спутник V российского производства, а также ряд других вакцин. Такое решение принято из-за ухудшающейся эпидемической обстановки, пишет ТАСС.

"Было одобрено использование в Республике Молдова вакцин, разрешенных в стране происхождения, а также одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в условиях чрезвычайной ситуации (EUL)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Добавим, что во вторник, 2 марта, в Молдове стартовала вакцинация населения. Страна получила около 20 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Также ожидается еще около 14,4 тысяч доз через международный механизм COVAX.

До этого Korrespondent.net сообщал, что власти Хорватии ведут переговоры относительно покупки Спутник V, незарегистрированного в ЕС российского препарата. Страна запросила документацию о производстве вакцины для передачи местному регулирующему органу.



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