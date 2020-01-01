Полиция Швеции изменила классификацию нападения на юге страны

Правоохранители Швеции пытаются выяснить, есть ли какая-та связь между жертвами или жертвами и преступником.

Полиция Швеции изменила классификацию нападения в городе Ветланда на юге Швеции, в результате которого от рук вооруженного мужчины пострадали восемь человек, сообщила местный начальник полиции Малена Гранн. Об этом в среду, 3 марта, пишет G"oteborgs Posten.



Изначально полиция возбудила уголовное дело о покушении на убийство, но позже переквалифицировала его на терроризм.

"В расследовании есть детали, которые заставляют нас расследовать террористические мотивы, но на данный момент я не могу вдаваться в причины", - отметила Гранн.

Она уточнила, что правоохранители ведут расследование вместе со службой государственной безопасности Швеции (СЭПО).



Полиция также сообщила, что пока нет оснований считать, что к инциденту могут быть причастны другие люди, помимо задержанного нападавшего.

Напомним, в результате атак молодого человека с ножом пострадали восемь человек, нападения он совершил в пяти местах города на расстоянии несколько сотен метров друг от друга. Некоторые из жертв получили серьезные ранения, никто не погиб.

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