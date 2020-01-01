ВОЗ не рекомендует вводить паспорта вакцинации от COVID-19

Вводить сертификаты или паспорта для вакцинированных против COVID-19 для путешествий пока не рекомендуется, так как пока не все имеют возможность привиться, заявляют в ВОЗ.

В ВОЗ заявили, что пока не рекомендуют вводить паспорта вакцинации Newsmaker

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не рекомендует вводить паспорта для сделавших прививку от COVID-19, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович. Об этом в среду, 3 марта, пишет ТАСС.

Однако она не исключила, что позже организация даст странам свои рекомендации по этому вопросу.

"Но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - добавила она.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что введение на территории Европы "зеленого паспорта" по коронавирусу даст возможность гражданам вернуться к путешествиям между странами Евросоюза.

Напомним, правительство Израиля представило "зеленый паспорт", который смогут получить те граждане, которые переболели коронавирусом либо привились от него.

До этого мы писали, что Бахрейн вводит систему цифровых COVID-паспортов. Зарегистрироваться в специальном приложении надо будет через 14 дней после второго укола вакцины.

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