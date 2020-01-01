В Германии продлили карантин до 28 марта

Во многих городах страны разрешат работать книжным и цветочным магазинам, садовым рынкам и автошколам.

В Германии продлили локдаун до 28 марта с некоторыми послаблениями Unsplash

Карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, но при этом власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях. Об этом в среду, 3 марта, сообщает DW.

В качестве первого шага планируется уже с 8 марта открыть книжные лавки, цветочные магазины, садоводческие рынки, косметические студии и автошколы. С 22 марта не исключается частичное открытие ресторанов, кинотеатров и магазинов розничной торговли. Это будет возможно только при соблюдении строгих гигиенических правил.

"Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад", - сказала на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она заявила, что магазины розничной продажи могут открыться в регионах, где число заболевших COVID-19 ниже 50 новых случаев на 100 тысяч населения за неделю. Если уровень заболеваемости выше, магазинам разрешили осуществлять продажу онлайн-заказов.

"При заболеваемости свыше 50 могут быть открыты музеи, галереи, зоопарки и ботанические сады, если это будет сделано по записи и будет задокументировано посещение", - заявила Меркель.

Она отметила, что ограничения по числу посетителей исходя из площади помещения сохраняются. Меркель отметила, что при сохранении стабильного уровня заболеваемости в течение двух недель, в Германии возможны новые послабления карантина.

"Не ранее 22 марта это будет охватывать гастрономию на открытом воздухе с предварительной записью при заболеваемости свыше 50, а при меньшей - все заведения общепита. Это также будет распространяться на театры, концертные и оперные театры, а также кинотеатры при обеспечении экспресс-тестов", - сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что весна 2021 года будет другой, нежели весна 2020 года.

Ранее сообщалось. что во Франции и Германии из-за скептицизма граждан в отношении вакцины AstraZeneca запасы препаратов этой британо-шведской фирмы остаются неиспользованными.

Напомним, в конце февраля сообщалось, что в Германии массово отказываются от вакцины AstraZeneca.

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