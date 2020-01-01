Частным клиникам Германии разрешили вакцинировать от коронавируса

Прививка от коронавируса сделана примерно 5% жителей Германии спустя более двух месяцев после начала вакцинации.

Вакцинацию против коронавируса в Германии разрешено проводить в частных медицинских центрах и клиниках

Вакцинация в Германии с конца марта будет осуществляться не только в специальных прививочных центрах, но и в частных медицинских практиках и клиниках. Об этом в среду, 3 марта, договорились власти ФРГ на встрече в среду, сообщила газета Bild.

Отмечается, что нововведение начнет действовать с конца марта. Власти ФРГ приняли это решение с целью ускорить иммунизацию населения страны.

"Это никак не отразится на ранее установленной очередности вакцинации", - подчеркивает издание.

В настоящее время в Германии прививки от коронавируса сделали около 5% населения. Большая часть из них это сотрудники домов престарелых и инвалидов, а также их постояльцы. Такие показатели подвергаются серьезной критике, что привело к необходимости передать полномочия по вакцинации рядовым врачам.

Напомним, массовая вакцинация в Германии началась в конце декабря. Ежедневно используется около 170000 доз вакцины. Применяются препараты, разработанные компаниями BioNTech, Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Напомним, карантинный режим в Германии продлен до 28 марта, но при этом власти дают право федеральным землям самостоятельно принимать решения о послаблениях.

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