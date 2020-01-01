В национальном парке Австралии разбился самолет, есть жертвы

Сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолета в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж.

В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета в национальном парке Кейп-рейндж, недалеко от города Эксмут (штат Западная Австралия). Об этом сообщил портал 9News в четверг, 4 марта.

Указано, что поиски легкомоторного самолета, вылетевшего из порта Эксмута, начались вечером в среду после того, как воздушное судно не вернулось вовремя на аэродром, а его экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.

Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолета в одном из каньонов национального парка Кейп-рейндж, расположенного на западном побережье континента. Жертвами трагедии стали пилот и пассажир воздушного судна, которые погибли сразу после падения.

Личности погибших не разглашаются. Полиция и рейнджеры парка приступили к операции по сбору обломков самолета. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии вертолет рухнул на пляж в 30 километрах от города Кайкоура на восточном побережье Южного острова. Тогда два человека погибли и еще трое пострадали.

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