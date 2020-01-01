В Армении оппозиция отвергла досрочные выборы без отставки Пашиняна

Оппозиция хочет сформировать временное правительство после отставки Пашиняна и только потом назначить выборы.

Оппозиция Армении не согласна на досрочные выборы без отставки премьера

Оппозиция Армении отказалась от предложения премьер-министра Никола Пашиняна провести внеочередные выборы в парламент. Об этом сообщает DW в четверг, 4 марта.

"Мы не согласны на их проведение, если Пашинян будет находиться у власти", - заявил кандидат оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян на митинге в Ереване.

Он добавил, что после отставки Пашиняна необходимо сформировать временное правительство и только потом назначить в течение года внеочередные выборы.

"Мы увидели, как он с привлечением административного ресурса собрал митинг, привел 15 000 человек из областей, мы увидели, как он вел войну, и мы не хотим, чтобы он точно так же провел выборы", - подытожил Манукян.

Напомним, что ранее в Армении Совбез призвал президента уволить главу Генштаба. Совбез, созванный Пашиняном, хочет увольнения Гаспаряна, ранее требовавшего отставки премьера и его правительства.

Однако президент Армении повторно отказался увольнять главу Генштаба. Армен Саркисян решил обратиться в Конституционный суд с просьбой рассмотреть закон О военной службе и о статусе военнослужащего на соответствие конституции.

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