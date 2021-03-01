В Мьянме с начала протестов погибли более 50 человек – ООН
В Мьянме в результате подавления массовых протестов погибло более 50 человек. Об этом накануне сообщил сайт ООН.
Спецпосланник Генерального секретаря по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила, что в ходе силового разгона акций протеста в Мьянме 3 марта погибли 38 человек. По ее словам, среда стала для этой страны самым "кровавым днем" за последний месяц, с тех пор как военные захватили власть в стране.
Шранер-Бургенер осудила использование силовиками Мьянмы чрезмерной силы. Она добавила, что за последние дни в стране были арестованы 1200 человек. Также в Мьянме ввели ограничения на пользование интернетом.
Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме полиция стреляет по протестующим боевыми патронами.Также людей разгоняют, используя водометы и резиновые пули.
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