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В Мьянме с начала протестов погибли более 50 человек – ООН

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Среда стала для Мьянмы самым "кровавым днем" за последний месяц, с тех пор как военные захватили власть.
Протесты в Мьянме длятся уже больше месяца
Протесты в Мьянме длятся уже больше месяца

В Мьянме в результате подавления массовых протестов погибло более 50 человек. Об этом накануне сообщил сайт ООН.

Спецпосланник Генерального секретаря по Мьянме Кристин Шранер-Бургенер заявила, что в ходе силового разгона акций протеста в Мьянме 3 марта погибли 38 человек. По ее словам, среда стала для этой страны самым "кровавым днем" за последний месяц, с тех пор как военные захватили власть в стране.

Шранер-Бургенер осудила использование силовиками Мьянмы чрезмерной силы. Она добавила, что за последние дни в стране были арестованы 1200 человек. Также в Мьянме ввели ограничения на пользование интернетом.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме полиция стреляет по протестующим боевыми патронами.Также людей разгоняют, используя водометы и резиновые пули.

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Теги: ООН, протесты, Мьянма, военные перевороты, протест, переворот, акции протеста, погибли, погибшие, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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