В Кремле прокомментировали "шутку" о Закарпатье в обмен на вакцину

В России считают, что Матович пошутил, говоря о передаче украинского Закарпатья в обмен на российскую вакцину. Тем временем сам Матович заговорил об отказе от сделки.

В Кремле заявили, что слова премьер-министра Словакии Игора Матовича о передаче Закарпатья в обмен на российскую вакцину - не более чем шутка. Об этом во время пресс-конференции в четверг, 4 марта, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, на каких условиях российская вакцина может быть поставлена Словакии, и напомнили шутку премьер-министра этой страны о Закарпатье.

"Безусловно, это помощь в условиях нынешнего дефицита, всемирного дефицита вакцин. Конечно, Россия сделает все возможное, чтобы в первую очередь удовлетворить потребность своих собственных граждан и во вторую очередь удовлетворить многочисленные заявки других государств", - сказал Песков.

Упоминание о Закарпатье он назвал шуткой и отказался ее комментировать.

Тем временем в Словакии заговорили об отказе покупки российской вакцины после разразившегося внутри страны политического скандала.

Так, премьер-министр Словакии Игор Матович заявил в четверг, что российская сторона готова немедленно отменить контракт на поставку в страну вакцины от коронавируса Спутник V из-за внутриполитических разногласий, которые вызвало получение республикой партии препарата. Слова политика привело Словацкое радио.

"Производитель Спутника V готов отменить контракт на поставку доз вакцины. Он отменит контракт без санкций для Словакии", - отметил Матович.

Премьер Словакии сообщил, что получил предложение отменить подписанный 27 февраля контракт в среду вечером. По его словам, он уведомит об этом участников правительственной коалиции, часть которых выступила против приобретения препарата, а также обратится к словацкой общественности с предложением высказаться по поводу необходимости для республики Спутника V.

Напомним, сегодня МИД Словакии извинился перед Украиной за неуместную "шутку" своего премьера о Закарпатье.

Накануне стало известно, что правительству Словакии угрожает отставка из-за российской вакцины. Две партии заявили о готовности выхода из правящей коалиции из-за закупки препарата. Если это случится, правительство должно будет уйти в отставку.

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