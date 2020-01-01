Принц Филипп перенес операцию на сердце

Супруг Елизаветы II останется в больнице для лечения, отдыха и восстановления сил еще на несколько дней.

Принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II, перенес операцию в связи с заболеванием сердца. Об этом 4 марта сообщает ВВС News со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Отмечается, что 3 марта герцог Эдинбургский успешно перенес операцию в связи с заболеванием сердца в больнице Святого Варфоломея и еще несколько дней проведет в госпитале для лечения и восстановления.

Напомним, 99-летний принц Филипп болеет уже более двух недель. Во вторник, 16 февраля, его доставили в больницу короля Эдуарда VII, а спустя почти две недели перевезли в больницу Святого Варфоломея

Накануне сообщалось, что герцог идет на поправку и врачи продолжат его лечение от инфекции, а также обследуют сердце.

В июне супругу Елизаветы II должно исполниться сто лет. Он перестал участвовать в публичных мероприятиях в 2017 году.

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