РФ не аннексировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО - Столтенберг

Цель существования Альянса состоит в том, чтобы защищать каждого союзника, говорит Йенс Столтенберг.

Россия не аннексировала бы Крым, если бы Украина была в НАТО - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не аннексировала бы Крым, если бы в 2014 году Украина была членом альянса. Об этом он сказал во время выступления в Колледже Европы в Брюгге в четверг, 4 марта.

"Мой короткий ответ - этого (аннексии Крыма - ред.) бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", - сказал он, отвечая на вопрос студентов о том, аннексировала бы Россия Крым, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году.

Задача НАТО - предотвращение конфликтов и сохранение мира, подчеркнул генсек Альянса. При этом говоря о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО, он отметил, что двери Альянса остаются открытыми.

"Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл - им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ", - добавил Столтенберг.

Напомним, что ранее генсек НАТО провел "хороший разговор" с президентом Владимиром Зеленским. Генсек Альянса и украинский президент обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Позже появились детали беседы Зеленского и Столтенберга. Украинский президент обсудил с генсеком НАТО ряд вопросов о двухстороннем сотрудничестве.

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