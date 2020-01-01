Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины Спутник V

В ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам ЕС в сфере эффективности, безопасности и качества, а также насколько преимущества перевешивают риски.

Спутник V уже зарегистрировали 42 страны с общим населением свыше 1,1 млрд человек Nacion

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру экспертизы российской вакцины от коронавируса COVID-19 Спутник V. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 4 марта.

"Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) начал процедуру последовательной экспертизы Спутника V (Гамковидвак), вакцины от COVID-19, разработанной Национально-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи", – говорится в заявлении.

В регуляторе ЕС заявили, что в ходе экспертизы специалисты оценят соответствие препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества, а также насколько преимущества перевешивают риски.

"Хотя EMA не может предсказать общие сроки, рассмотрение итоговой заявки (на регистрацию вакцины – ред.) должно занять меньше времени, чем обычно, в связи с работой, которая будет проделана в ходе последовательной экспертизы", – отметили в агентстве.

Напомним, Россия еще в январе заявила, что якобы подала заявление о регистрации вакцины Спутник V в Евросоюзе и европейские специалисты провели научную консультацию для разработчиков препарата.

Но в феврале регулятор EMA сообщил, что так и не получил заявку на регистрацию российской вакцины.

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