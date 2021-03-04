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Премьер Словакии извинился перед украинцами за "шутку" о Закарпатье

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Игорь Матович заявил, что Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Украины.
Игорь Матович извинился перед украинцами
Игорь Матович извинился перед украинцами
Getty

Глава правительства Словакии Игорь Матович принес извинения за свою неудачную шутку об "обещании Закарпатья" в обмен на российскую вакцину. Об этом Матович в четверг, 4 марта, написал в Twitter.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович.

Он также добавил фразу на украинском языке.

"Словаччина - твій друг", - написал он, отметив в посте президента Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

 

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины Спутник V, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". При этом он дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети ответил Матовичу о Закарпатье, предложив ему обменять пару регионов Словакии на вакцину. 

Сегодня также сообщалось, что МИД Словакии извинился перед Украиной за слова своего премьера.

 

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Теги: Украина, скандал, Словакия, премьер-министр
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Источник: korrespondent.net

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