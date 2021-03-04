Премьер Словакии извинился перед украинцами за "шутку" о Закарпатье

Игорь Матович заявил, что Словакия всегда поддерживала территориальную целостность Украины.

Глава правительства Словакии Игорь Матович принес извинения за свою неудачную шутку об "обещании Закарпатья" в обмен на российскую вакцину. Об этом Матович в четверг, 4 марта, написал в Twitter.

"Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия", - написал Матович.

Он также добавил фразу на украинском языке.

"Словаччина - твій друг", - написал он, отметив в посте президента Владимира Зеленского и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba — Igor Matovic (@i_matovic) March 4, 2021

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины Спутник V, Матович ответил: "Закарпатскую Украину". При этом он дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсети ответил Матовичу о Закарпатье, предложив ему обменять пару регионов Словакии на вакцину.

Сегодня также сообщалось, что МИД Словакии извинился перед Украиной за слова своего премьера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet