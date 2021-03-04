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В Лондоне задержали скоростной поезд из-за "кошки-наездницы"

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Животное чудом избежало смерти, так как его вовремя заметили на крыше поезда, готовившегося к отправлению.
В Лондоне 2,5 часа снимали с поезда кошку
В Лондоне 2,5 часа снимали с поезда кошку
twitter.com/Tweets_By_Riya

На железнодорожном вокзале Лондон-Юстон на два с половиной часа задержали скоростной поезд из-за кошки, которая сидела на крыше. Об этом сообщает ВВС News.

Инцидент произошел 2 марта. Животное заметили примерно за полчаса до того, как поезд должен был отправиться в Манчестер в 21.00.

Пассажиров пришлось пересадить в запасной поезд, пока сотрудники станции пытались снять кота.

Фото: twitter.com/hornby

Отметим, что состав во время движения развивает скорость до 200 километров в час. Кроме опасности падения, кошке грозил смертельный удар током.

Процедура спасения заняла два с половиной часа. Рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который животное смогло спрыгнуть.

"К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила ни одной из своих девяти жизней", – заявил сотрудник железнодорожной станции Джо Хендри.

Ранее сообщалось, что в Австралии кошка "уехала" за 1200 километров от дома, забравшись в чужой грузовик. Вернуть питомца домой помогали волонтеры.

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Теги: Лондон, Поезд, видео, фото, кот, кошка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
МаксимУм    04.03.2021, 16:31
Оценка:  0
МаксимУм
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