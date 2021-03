В Лондоне задержали скоростной поезд из-за "кошки-наездницы"

На железнодорожном вокзале Лондон-Юстон на два с половиной часа задержали скоростной поезд из-за кошки, которая сидела на крыше. Об этом сообщает ВВС News.

Инцидент произошел 2 марта. Животное заметили примерно за полчаса до того, как поезд должен был отправиться в Манчестер в 21.00.

Пассажиров пришлось пересадить в запасной поезд, пока сотрудники станции пытались снять кота.

Отметим, что состав во время движения развивает скорость до 200 километров в час. Кроме опасности падения, кошке грозил смертельный удар током.

Процедура спасения заняла два с половиной часа. Рядом с вагоном поставили мусорный контейнер, на который животное смогло спрыгнуть.

"К счастью, любопытство не убило эту кошку, и мы рады, что она не потратила ни одной из своих девяти жизней", – заявил сотрудник железнодорожной станции Джо Хендри.

It was ontop of my train home. Great to see how entertained we all were because of it pic.twitter.com/j1BgtHV7JB