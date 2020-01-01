В одном из зоопарков США от коронавируса привили горилл

Гориллы из зоопарка Сан-Диего стали первыми приматами в мире, получившими инъекцию препарата от COVID-19.

В зоопарке американского города Сан-Диего пять бонобо и четыре орангутана получили вакцину от коронавируса, предназначенную для домашних животных. Вакцинировать животных решили после того, как восемь горилл в январе заразились COVID-19, пишет Business Insider.

Экспериментальный COVID-препарат разработала ветеринарная фармкомпания Zoetis. Гориллы из зоопарка Сан-Диего стали первыми приматами, которые получили укол от коронавируса.

Отмечается, что данная вакцина для использования человеком непригодна.

Тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в марте планируют привить 250 тысяч украинцев.

Накануне сообщалось, что в очередь на вакцинацию записалось 100 тысяч украинцев.

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