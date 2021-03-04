Война с семьей. Новый скандал с Меган Маркл

В Великобритании появилась информация о жалобе сотрудников королевского двора на травлю и издевательства со стороны Меган Маркл.

Британская королевская семья все никак не может пережить появление в ее составе голливудской актрисы Меган Маркл.

Маркл вышла замуж за британского принца Гарри в мае 2018 года. После свадьбы Маркл постоянно попадала в скандалы из-за неуважения к королевским устоям. В январе 2020 года супруги отказались от королевских полномочий и переехали сначала в Канаду, а затем — в США.

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Сейчас они живут в Калифорнии, ждут второго ребенка и решили рассказать о периоде жизни в качестве членов королевской семьи знаменито Опре Уинфри. Вот только аккурат перед выходом интервью Маркл попала в новый скандал.

Издевательства над персоналом

В статье в газете Times утверждается, что на Маркл жаловались еще в то время, когда она формально считалась высокопоставленным членом королевской семьи.

В электронном письме от одного из сотрудников, к которому получила доступ газета, утверждается, что Меган выгнала двух личных помощников из Кенсингтонского дворца, в котором жила с мужем, и причинила моральную травму третьему.

Позднее в заявлении Букингемского дворца (отвечающего за найм королевского персонала) была выражена обеспокоенность обвинениями в Times. Представитель королевской семьи заявил, что отдел кадров рассмотрит обстоятельства, изложенные в статье. В рамках расследования бывшим и нынешним дворцовым служащим будет предложено конфиденциально рассказать о своем опыте работы на Меган.

То самое письмо написал Джейсон Кнауф, бывший пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл.. По словам источника The Times, принц Гарри якобы умолял Кнауфа не распространять информацию о недостойном поведении Маркл с персоналом.

Источники The Times также рассказали, что члены персонала подвергались издевательствам со стороны Меган Маркл, а некоторых из них она довела до слез. По словам одного из собеседников издания, герцогиня не единожды его унижала.

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Ответ Маркл

Официальный представитель Меган заявил, что она стала «жертвой преднамеренной клеветнической кампании». Герцогиня передала через своего представителя, что «опечалена атакой» на нее, особенно учитывая то, что она сама «подвергалась травле» и поддерживает людей с аналогичным опытом.

В свою очередь адвокаты пары принца Гарри и Меган Маркл обвинили The Times в «использовании Букингемского дворца для распространения совершенно ложной информации» перед их интервью Опре Уинфри.

Само интервью выйдет в США 7 марта. В анонсе говорится, что в интервью Меган расскажет о своем замужестве, о том, как она вошла в королевскую семью, о материнстве, а также о том, как ей живется под таким сильным общественным давлением.

Затем к ней присоединится принц Гарри, и уже вместе они расскажут, как в прошлом году приняли решение переехать в США и о своих дальнейших планах.

В 30-секундном тизере, выпущенном CBS, Уинфри спрашивает герцогиню: "Как вы относитесь к дворцу, который слышит, как вы сегодня рассказываете свою историю?"

Меган отвечает: "Я не знаю, как они могли ожидать, что по прошествии всего этого времени мы все равно будем молчать, при том, что Фирма играет активную роль в увековечивании лжи о нас".

Фирма – это королевская семья и ее сотрудники.