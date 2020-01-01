В Финляндии наблюдалось северное сияние
Фантастически красивое северное сияние заметили местные жители в небе над озером в Лапландии.
В Финляндии над озером возле города Торассиеппи наблюдалось северное сияние. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Северное сияние началось сразу после захода Солнца и продолжалось около часа.
Явление появляется в верхних слоях атмосферы из-за так называемого "солнечного ветра". Чаще всего сияние имеет зеленый цвет, но встречаются и другие цвета.
Ранее сообщалось, что в самой северной провинции Финлянции Лапландии, небо раскрасилось в яркие цвета из-за северного сияния.
Также, норвежская обсерватория в городе Сенья запечатлела на видео северное сияние, которое назвали Аврора Бореалис.
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