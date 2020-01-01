Новый бунт. В США готовятся к штурму Конгресса

В Вашингтоне усилены меры безопасности из-за оперативной информации, что некая группа планирует 4 марта снова напасть на Конгресс.

В американском Капитолии ждут нового штурма. 6 января, когда Конгресс официально утверждал итоги президентских выборов, воинствующие сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Тогда погибли пять человек, в том числе офицер подразделения полиции по охране Конгресса. После этого Дональда Трампа обвинили в подстрекательстве мятежа и попытались объявить ему импичмент, но Сенат оправдал экс-президента.

Теперь в США говорят о подготовке нового нападения. Палата представителей даже отменила свою сессию в четверг.

Откуда берутся такие опасения?

Конспирологическая теория

До 1933 года инаугурация американских президентов проводилась 4 марта. Наиболее радикальные сторонники Дональда Трампа верят, что в этот день он возвратится к власти.

"В конце февраля неустановленная экстремистская группа обсуждала план захватить Капитолий 4 марта и разогнать законодателей-демократов, предварительно сагитировав тысячи своих сторонников отправиться в Вашингтон для участия в этом", - говорится в заявлении ФБР и министерства внутренней безопасности.

Власти не называют конкретных подозреваемых, но СМИ связывают информацию со сторонниками QAnon - конспирологической теории о том, что Дональд Трамп якобы возглавляет тайную войну против секты сатанистов-педофилов, окопавшейся в американском правительстве, бизнесе и масс-медиа.

В конце февраля исполняющий обязанности начальника охраны Капитолия Йогананда Питтман говорил, что сторонники Трампа якобы хотят взорвать Конгресс и убить законодателей.

Служба охраны Капитолия объявила об укреплении "физической инфраструктуры" и размещении дополнительных сотрудников.

EPA

Хотя бывший директор ЦРУ и министр обороны Леон Панетта считает, что силовики просто на всякий случай демонстрируют бдительность.

Почему именно 4 марта

В QAnon считается, что Соединенные Штаты превратились из государства в корпорацию после принятия Конгрессом так называемого Органического закона об округе Колумбия (District of Columbia Organic Act) в 1871 году.

Отдельные сторонники QAnon утверждают, что все президенты США, законы и поправки, принятые после 1871 года, нелегитимны.

Эта теория позаимствована у крайних либертарианцев, выступающих против федеральных законов, общего налогообложения и даже американской валюты на том основании, что они ограничивают индивидуальные права.

Принятая в 1933 году 20-я поправка к Конституции США перенесла сроки приведения к присяге президента и Конгресса на январь. До этого американские лидеры вступали в должность как раз 4 марта.

Именно поэтому последователи QAnon ухватились за эту дату - якобы именно 4 марта президент Трамп сможет "на законных основаниях" вернуться в президентский офис и стать 19-м (после Улисса Гранта, занимавшего пост с 1869 по 1877 годы) президентом США.