СП-2: от Байдена требуют ввести новые санкции

Сенаторы обратились к президенту США с просьбой ввести санкции против компаний, строящих российский газопровод.

Сенаторы США призвали главу Белого дома Джо Байдена ввести новые санкции против компаний, которые участвуют в проекте Северный проект-2. С соответствующим предложением выступила группа из 40 сенаторов. Об этом сообщается на сайте сенатора Джона Баррассо.

"Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности", - говорится в письме сенаторов к президенту США.

Они критически отнеслись к докладу Госдепа от 19 февраля 2021 года о Северном потоке-2 и связанных с ним санкциям, в котором говорилось только об одном российском судне-трубоукладчике Фортуна и его владельце – компании КВТ-Рус.

"В нем не указаны другие суда, участвующие в прокладке трубопровода, а также компании, предоставляющие страховые и сертификационные услуги", - добавили сенаторы.

Законодатели призвали "быстро и в полной мере" одобрить ограничительные меры в отношении газопровода.

Эксперт назвал условия завершения Севпотока-2

Как сообщалось ранее, Германия объяснила невозможность отказа от СП-2. В случае остановки проекта Берлин может столкнуться с исками о возмещении ущерба в международных арбитражных судах.

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