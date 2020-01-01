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Судан и Лесото получили COVID-вакцины по программе COVAX

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Страны получили более 800 тысяч доз вакцин от коронавируса. Информация о производителе препарата отсутствует.
Судан и Лесото получили COVID-вакцины по программе COVAX

В Судан и Лесото в среду, 3 марта, были доставлены первые партии препарата от коронавируса по программе COVAX. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

В столицу Судана Хартум привезли более 800 тысяч доз вакцины, в Лесото – 36 тысяч доз из первой партии.

Вакцины какого производителя были доставлены в эти страны, не уточняется.

В рамках глобального механизма COVAX к концу 2021 года должны быть произведены и распределены по всему миру два миллиарда доз вакцин от COVID-19.

Напомним, что первым в мире COVID-прививку в рамках COVAX получил 76-летний президент Ганы. Второй страной, которая получила вакцины по программе COVAX, стала Ангола. 

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Теги: вакцина, Судан, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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