Давала задания: в Кривом Роге девочка создала в соцсети "группу смерти"

Подросток в группе с 500 участниками давала задания и просила пользователей присылать фотоотчеты. 4 марта девочка хотела совершить самоубийство.

В Кривом Роге 15-летняя девочка создала в Telegram "группу смерти", давала ее участникам задания и хотела наложить на себя руки. Попытку суицида предупредили правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Изначально в Telegram-канале, созданном 21 февраля, было более 500 пользователей. Когда же администратор начала давать участникам задания, там осталось 13 подписчиков.

"Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день", - говорится в сообщении полиции.

В ведомстве добавили, что 3 марта правоохранители провели обыск дома у подростка – администратора "группы смерти" в соцсети. Во время обыска, у девочки изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

По предварительной информации полицейских, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

"Во время досудебного следствия полицейские проверяют все сведения, которые предоставила девушка, и устанавливают личность куратора и других организаторов группы", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Киеве арестовали администратора "групп смерти". Женщину с психическими расстройствами поместили в лечебное учреждение, в группы она втянула 13 подростков.

Также мы писали, что в Украине еще двое подростков покончили с собой. В Одессе 18-летний юноша на глазах у очевидцев выпрыгнул с балкона на 15 этаже. А на Закарпатье повесилась 13-летняя девочка.

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