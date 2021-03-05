COVID-вакцину от COVAX получила Молдова

В Молдову привезли вакцины от COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX. Их количества хватит для прививки 14,4 тысячам граждан.

Молдова получила первую партию вакцин от коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Бесплатная вакцина прибыла в страну в четверг, 4 марта. Об этом в Twitter сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Первая партия по механизму COVAX прибыла в Кишинев сегодня вечером. Это глобальная солидарность в действии. Я рада, что команда Европы, одна из крупнейших участников механизма COVAX, может принять в этом участие", - написала Ляйен.

Он добавила, что населению будет сделано 14,4 тысяч вакцин.

Препараты какого именно производителя были доставлены, не сообщается.

Стало известно, что Украина получит от COVAX

Добавим, что накануне COVID-вакцины по программе COVAX получили Судан и Лесото. В страны доставили более 800 тысяч доз препарата.



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