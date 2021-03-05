В Аргентине чиновник привился Спутник V с портретом Путина в руках
Мэр аргентинского города Роке Перес, в провинции Буэнос-Айрес, Хуан Карлос Гаспарини во время вакцинирования от коронавируса российским препаратом Спутник V держал в руках портрет президента РФ Владимира Путина. Соответствующее фото чиновник опубликовал накануне на своей странице в Instagram.
"Я принес фото, потому что горжусь им, все говорили, что он (Путин - ред.) собирался отравить нас, а он спасает наши жизни", - указано в подписи к фото.
Напомним, в январе препаратом Спутник V привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава государства выразил благодарность разработчикам этой вакцины.
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