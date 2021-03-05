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В Аргентине чиновник привился Спутник V с портретом Путина в руках

Комментариев: 1
Хуан Карлос Гаспарини объяснил, что таким образом выражает благодарность российскому лидеру за вакцину от COVID-19.
Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини
Мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Гаспарини
twitter.com/MCLaCapitana

Мэр аргентинского города Роке Перес, в провинции Буэнос-Айрес, Хуан Карлос Гаспарини во время вакцинирования от коронавируса российским препаратом Спутник V держал в руках портрет президента РФ Владимира Путина. Соответствующее фото чиновник опубликовал накануне на своей странице в Instagram.

"Я принес фото, потому что горжусь им, все говорили, что он (Путин - ред.) собирался отравить нас, а он спасает наши жизни", - указано в подписи к фото.

Напомним, в январе препаратом Спутник V привился президент Аргентины Альберто Фернандес. Глава государства выразил благодарность разработчикам этой вакцины.

Украинские знаменитости привились в прямом эфире

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Теги: Путин, вакцина, Аргентина, мэр, вакцинация, портрет, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Graddfeydd    05.03.2021, 01:41
Оценка:  +2
Graddfeydd
Портрет поцеловал? А то шмурдяк не сработает.
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