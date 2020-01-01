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На планете произошло более сотни землетрясений за день

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Власти Перу, Чили, Франции и Новой Зеландии призвали граждан, проживающих вблизи побережья, эвакуироваться из-за угрозы цунами.
Три сильнейших землетрясения произошли у берегов Новой Зеландии
Три сильнейших землетрясения произошли у берегов Новой Зеландии
twitter.com/EdPiotrowski

Почти полторы сотни землетрясений произошли по всей территории земного шара в четверг, 4 марта. Сильнейшие из них - магнитудами от 7,3 до 8,1 - зафиксированы у берегов Новой Зеландии. Объявлена угроза цунами.

Так, по данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки разной силы ощущались в Испании, Китае, Японии, Греции, Западной Турции, Исландии, Никарагуа, Новой Зеландии и других странах.

 Фото: t.me/Ateobreaking

В связи с этим власти Перу, Чили, Франции, Австралии и Новой Зеландии призвали граждан, проживающих вблизи побережья, эвакуироваться из-за угрозы цунами.

Тем временем, по данным СМИ, американские сейсмологи уже сообщили о первом цунами - волны высотой 0,03 метра были зафиксированы в районе Нукуалофа, столицы тихоокеанского королевства Тонга.

Это цунами возникло после сильнейшего землетрясения силой 8,1 балла в Тихом океане. Для ряда других новозеландских государств объявлена угроза волн высотой от одного до трех метров.

Ранее в Греции произошло землетрясение магнитудой 6. В деревнях, которые находились недалеко от эпицентра подземных толчков, были зафиксированы оползни и повреждены дома.

Более 150 человек пострадали при землетрясении в Японии

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Теги: Землетрясения, Новая Зеландия, Тихий океан, угроза цунами, цунами, землетрясение
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Источник: korrespondent.net

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