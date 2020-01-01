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В Германии до июля продлили режим эпидемии

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Депутаты Бундестага большинством голосов поддержали законопроект, благодаря которому правительство сможет быстрее реагировать на ухудшение эпидситуации.
"За" проголосовали большинство депутатов Бундестага
"За" проголосовали большинство депутатов Бундестага

Власти Германии до 30 июня продлили режим эпидемии, введенный на национальном уровне в связи с коронавирусом. Заседание парламента в четверг, 4 марта, транслировалось на сайте Бундестага.

Так, за соответствующее решение проголосовали 368 депутатов, против - 293.

Режим эпидемии позволяет германскому правительству продлевать действующие или вводить новые ограничения в стране без специального разрешения парламента и палаты федеральных земель.

По последним данным, в Германии зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев COVID-19, из них 2,3 миллиона завершились выздоровлением и 71,8 тысячи - смертью.

Напомним, накануне в стране на месяц продлили карантин, введенный из-за коронавируса. При этом властям федеральных земель дали право самостоятельно принимать решения о послаблениях.

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Теги: Германия, эпидемия, режим, Бундестаг, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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