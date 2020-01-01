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Собака "отметила" День кошек и чуть не умерла

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Домашний питомец Жуля употребил около 300 грамм пива. Его спасла срочная терапия по детоксикации.
Жуля поправилась уже через несколько часов
Жуля поправилась уже через несколько часов
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В российском Саратове собака по кличке Жуля выпила около 0,3 литра пива и попала в ветклинику с алкогольным отравлением. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Отмечается, что 1 марта пес разгрыз банку с пивом и выпил более половины ее содержимого. В результате животное получило сильное алкогольное отравление. Хозяин отвез его к ветеринару.

В клинике Жуле провели терапию для детоксикации. Домашний любимец вскоре встал на ноги.

Специалисты медучреждения предупреждают, что собакам и кошкам алкогольные напитки противопоказаны, поскольку содержат этанол.

"В зависимости от дозы он (этанол - ред.) может привести к фатальным последствиям. Если собака употребила алкоголь, поспешите показать ее ветеринару. В случае тяжелого алкогольного отравления питомец будет сильно обезвожен и потребуются внутривенные инъекции", - объяснили ветеринары.

Как сообщалось, в Канаде пес отравился остатками сигарет с марихуаной, которые курильщики оставили в парке. Животное было дезориентировано, шаталось и трясло головой, позже у него началась рвота.

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Теги: Россия, алкоголь, собака, пиво, отравление
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Источник: korrespondent.net

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