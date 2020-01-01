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В США пресекли попытку перевести $1 млрд Мьянмы в другой банк

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Военные-организаторы переворота в Мьянме намеревались завладеть средствами со счета республики в банке США.
Здание Федерального резервного банка Нью-Йорка
Здание Федерального резервного банка Нью-Йорка
commons.wikimedia.org

Военные, которые совершили госпереворот в Мьянме, пытались снять миллиард долларов со счета страны в американском банке. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что перевести средства из Федерального резервного банка Нью-Йорка от имени Центрального банка Мьянмы пытались 4 февраля. Однако банк в США остановил операцию.

Указано, что попытка транзакции была предпринята после того, как мьянманские военные назначили нового управляющего центробанком.

По данным агентства, именно эта ситуация стала причиной одобрения президентом США Джо Байденом санкций в отношении лиц, причастных к госперевороту в Мьянме, и блокировке счетов государства в США.

Как сообщалось, в Мьянме уже более месяца не стихают протесты против военного переворота в стране. По данным ООН, уже погибли более 50 протестующих.

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Теги: США, банк, Мьянма, военные перевороты, переворот, военные, счет
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Источник: korrespondent.net

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