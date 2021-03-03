В Бельгии украинец-водитель фуры погиб в ДТП

Предварительно, из-за тумана водитель не увидел световые сигналы, предупреждающие о приближении поезда.

Прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям hln.be

В бельгийском городе Дудзеле произошло смертельное ДТП при участии грузового автомобиля и товарного поезда. Об этом в четверг, 4 марта, сообщило издание Nieuwsblad.

Отмечается, что авария произошла вечером в среду. Фура, которой управлял 55-летний гражданин Украины, пересекала железнодорожные пути, когда ее протаранил поезд.

По словам спасателей, причиной ДТП, вероятнее всего, стали темнота и сильный туман, в связи с чем водитель мог не увидеть световые сигналы, предупреждающие о приближении состава.

Авария нанесла значительный материальный ущерб, поскольку прицеп грузовика от удара разлетелся по железнодорожным путям, заблокировав движение. Также были сильно повреждены электроопоры и линии электропередач на десятки метров, информирует издание.

Как сообщалось, на железнодорожном нерегулируемом переезде в селе Новоселовка Донецкой области поезд столкнулся с легковым автомобилем. Погиб водитель авто.

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