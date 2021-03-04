YouTube возобновит работу аккаунта Трампа

Сроки разблокировки аккаунта Трампа зависят от снижения рисков насилия в США, объяснили в YouTube .

Дональд Трамп пока лишен доступа к самым популярным соцсетям

Генеральный директор видеохостинга YouTube Сьюзан Войчицки сообщила, что собирается разблокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN в четверг, 4 марта.

"Мы отменим решение о приостановке работы канала Дональда Трампа, когда определим, что риск насилия снизился", – сказала Войчицки.

При этом она отказалась назвать точные сроки разблокировки аккаунта Трампа, потому что "сейчас совершенно ясно, что все еще существует повышенный риск насилия".

Накануне сообщалось, что палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий.

Как известно, после штурма Капитолия 6 января 2921 года Трамп лишился доступа к аккаунтам в Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube и Twitch.

Также сообщалось, что Facebook и Twitter потеряли более $40 млрд после блокировки Трампа.

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