В Сомали из тюрьмы сбежали сотни исламистов

Тюрьма в портовом городе Босасо является крупнейшей в сомалийском штате Пунтленд. Там ожидали суда многие исламисты.

На северо-востоке Сомали боевики из исламистской террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили тюрьму в городе Босасо и освободили сотни заключенных. Об этом сообщил сомалийский портал Garowe в пятницу, 5 марта.

В ходе перестрелки погибли восемь человек. Боевикам удалось взять под контроль все здание, прежде чем к охранникам прибыло подкрепление и они отбили тюрьму.

В свою очередь радиостанция Dalsan информирует, что боевики освободили более 400 находившихся в тюрьме заключенных. Большинство из них – исламисты, ожидавшие суда. Тюрьма в портовом городе Босасо является крупнейшей в сомалийском штате Пунтленд.

Ранее в островном государстве Гаити более 400 заключенных сбежали из тюрьмы Круа-де-Буке в столице Порт-о-Пренс. При этом погибли 25 человек, включая директора тюрьмы.

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