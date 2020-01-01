В Турции при крушении вертолета погиб генерал
В Турции число жертв крушения военного вертолета выросло до 11 человек. Об этом сообщает Анадолу.
Указано, что среди погибших – командир 8-го корпуса Сухопутных войск генерал-лейтенант Осман Ербаш. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнования родственникам погибшего генерала.
Также министр национальной обороны страны Хулуси Акар заявил, что крушение военного вертолета произошло из-за плохой погоды.
"По предварительным данным и показаниям очевидцев, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившейся погоды", – сказал он и добавил, что по данному факту будет начато расследование.
Накануне вечером стало известно, что на востоке Турции разбился вертолет типа Cougar, который направлялся из города Бингель в Татван. Изначально сообщалось о 9 погибших и 4 пострадавших.
Ранее сообщалось, что в США разбился военный вертолетUH-60 Black Hawk во время тренировочного полета. Инцидент произошел в штате Айдахо. На борту находились члена экипажа. Все они погибли.
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