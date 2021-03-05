ЕС намерен оштрафовать Британию из-за загрязнения воздуха

Великобритания "систематически и настойчиво" нарушает законы, призванные контролировать качество воздуха, постановил Европейский суд.

ЕС может оштрафовать Британию за нарушение закона о загрязнении воздуха DW

Европейский суд в первом решении против Великобритании после Brexit постановил, что страна "систематически и настойчиво" нарушает законы о загрязнении воздуха. Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 5 марта.

Теперь Британия может столкнуться со штрафом от Евросоюза за несоблюдение уровней диоксида азота, связанных с движением тяжелых транспортных средств. При этом Великобритания не приняла мер для минимизации нарушений загрязнения.

В частности, было установлено, что уровни в 16 областях, включая Большой Лондон и Большой Манчестер, "систематически" превышали целевые показатели качества воздуха ЕС, установленные в 2008 году.

Несмотря на то, что Великобритания вышла из Европейского суда 31 декабря, по отношению к ней все еще будут вынесены решения по делам, в которых она принимала участие до Brexit.

Напомним, что ранее были названы города Европы с самым грязным воздухом. CE Delft рассматривала 432 города в 27 странах Европейского союза, а также Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

Также сообщалось, что животноводство ЕС производит больше CO2, чем автомобили. Только в Европе животные на фермах производят более 500 млн тонн углекислого газа в год, подсчитали в Greenpeace.

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