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В Афганистане при сходе лавины погибли 14 человек

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Лавина сошла вдоль дороги районного значения в горном регионе северной провинции Бадахшан.
Накануне в Бадахшане прошли сильные снегопады
Накануне в Бадахшане прошли сильные снегопады

На севере Афганистана сошла снежная лавина в провинции Бадахшан, которая убила 14 человек. Еще трое получили травмы. Об этом сообщает Синьхуа в пятницу, 5 марта.

"Инцидент произошел в местности Хавза-э-Шах района Рагистан в четверг. По предварительной информации, были обнаружены тела 14 погибших, еще три человека получили ранения", – рассказал спикер правительства провинции Бадахшан Ник Мухаммед Назаре.

Отмечается, что лавина сошла вдоль дороги районного значения в горном регионе. Все погибшие и пострадавшие – местные жители. Накануне в Бадахшане прошли сильные снегопады.

Спасатели и полиция прибыли на место инцидента для помощи и оказания поддержки пострадавшим.

Напомним, в феврале в Индии сошел ледник, повредив при этом плотину. Тогда погибли минимум 50 человек.

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Теги: Афганистан, лавина, жертвы, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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