В ЮАР десятки крокодилов сбежали с фермы

Специальный отряд полиции ищет сбежавших крокодилов и устанавливает ловушки с приманками вдоль реки.

В ЮАР с фермы в Западно-Капской провинции сбежали крокодилы, их ищет спецотряд полиции. Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что 27 крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе.

Предположительно, причиной побега стал сломанный забор. Крокодилы ушли в реку Бриде. Длина сбежавших крокодилов достигает 1,5 метров.

Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя. В полиции создали специальный отряд для поиска животных, который устанавливает ловушки с приманками вдоль реки.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Белфаста в Северной Ирландии шимпанзе сбежал из вольера, использовав сломанные ветки деревьев.

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