В ЮАР десятки крокодилов сбежали с фермы
В ЮАР с фермы в Западно-Капской провинции сбежали крокодилы, их ищет спецотряд полиции. Об этом сообщает ВВС.
Сообщается, что 27 крокодилов уже найдены и возвращены на ферму. Неизвестно, сколько еще рептилий находятся на свободе.
Предположительно, причиной побега стал сломанный забор. Крокодилы ушли в реку Бриде. Длина сбежавших крокодилов достигает 1,5 метров.
Местных жителей предупреждают, что приближаться к животным нельзя. В полиции создали специальный отряд для поиска животных, который устанавливает ловушки с приманками вдоль реки.
Ранее сообщалось, что в зоопарке Белфаста в Северной Ирландии шимпанзе сбежал из вольера, использовав сломанные ветки деревьев.
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