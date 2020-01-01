В Италии переболевшим COVID будут вводить одну дозу вакцины

Таким образом в итальянском Минздраве решили сэкономить дефицитные дозы вакцины от коронавируса.

В Италии всем переболевшим COVID-19 будут вводить одну дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Telegraph в пятницу, 5 марта.

Одной дозой рекомендуют прививать тех, кто переболел коронавирусной болезнью или же имел такой диагноз без симптомов три-шесть месяцев назад. Так в Министерстве здравоохранения Италии решили сэкономить дефицитные дозы вакцины от коронавируса.

Италия является третьей страной Евросоюза, принявшей подобное решение, после Франции и Испании.

Напомним, что в Украине сделали рекордное число COVID-прививок. По общему количеству вакцинированных лидируют Днепропетровская и Донецкая области - по 1 110.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о перспективах украинской COVID-вакцины. Даже если украинская вакцина появится, она будет нуждаться в дополнительных исследованиях, пояснил премьер-министр.

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