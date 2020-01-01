Президент Эстонии сравнила Спутник V с AstraZeneca

Керсти Кальюлайд обратилась к жителям страны на русском языке, призвав всех принять участие в вакцинации.

Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу утром, 5 марта, ввели первую дозу вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает ERR.

"Если имеется возможность - вакцинируйтесь. И знаете, AstraZeneca - это вакцина, которая больше всего похожа на вакцину Спутник", - сказала президент Эстонии на русском языке.

Керсти Кальюлайд планирует посетить в апреле Афганистан. Поскольку обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, то президент попросила сделать прививку всем членам делегации.

Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они произведены.

Ранее сообщалось, что пятеро известных украинцев, а также пятеро врачей вакцинировались от коронавируса во время прямого эфира.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet