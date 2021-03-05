Беларусь потребовала от Литвы выдачи Тихановской и получила отказ

Оппозиционного политика на родине хотят привлечь к уголовной ответственности. В МИД Литвы заявили, что не намерены рассматривать обращение Генпрокуратуры Беларуси.

Генеральная прокуратура Беларуси направила в Литву запрос об экстрадиции лидера оппозиции Светланы Тихановской для привлечения ее к уголовной ответственности. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

Там добавили, что намереваются привлечь Тихановскую к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства.

Также Генпрокуратура направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской.

"Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя по предварительному сговору со Светланой Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий местных органов управления, назначение своих глав администраций и председателей исполкомов", - отметили в управлении прокуратуры.

Там сообщили, что после изучения материалов дела в Генпрокуратуре пришли к выводу "об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией содеянного".

"Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения прокурор оставил прежней - заключение под стражу", - проинформировали в Генпрокуратуре Белоруссии.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс не намерен рассматривать просьбу Генпрокуратуры Белоруссии о выдаче бывшего кандидата в президенты этой страны Светланы Тихановской, сообщает МИД Литвы.

"Все, кто нашел убежище в Литве, могут чувствовать себя в безопасности, они не будут переданы режимам - ни за свою борьбу за демократию, ни за свободу слова или вероисповедания", - сказал, в частности, Ландсбергис в распространенном в пятницу комментарии.

До этого стало известно, что Следственный комитет Беларуси во вторник, 2 марта, завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц лидера оппозиции Светланы Тихановской, и инициировал ее экстрадицию.

Тогда власти Литвы заявили, что при обращении к ним Беларуси с просьбой выдачи оппозиционнного политика Светланы Тихановской, они откажут в любом случае. В МИД страны заявили, что Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям.

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