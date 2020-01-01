В Бразилии рекордная смертность от COVID: президент сказал "не ныть"

В Бразилии фиксируют рекорды по смертности от COVID-19, но президент считает, что "хватит суетиться и ныть".

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал бразильцев "не ныть" на фоне рекордной смертности от коронавируса. Об этом сообщает Reuters в пятницу, 5 марта.

В частности, смертность от COVID-19 в Бразилии достигла рекордных показателей на этой неделе. В среду скончались 1910 человек - наибольшее количество за все время пандемии. В четверг их число снизилось до 1699, но в стране обнаружили свыше 75 тысяч новых случаев заражения вирусом.

При этом Болсонару призвал бразильцев "не ныть".

"Хватит суетиться и ныть. Сколько может продолжаться это нытье? Как долго вы собираетесь сидеть по домам и все закрывать? Никто больше не может этого выносить. Нам жаль погибших, но нужно что-то с этим делать", - сказал Болсонару.

Напомним, что ранее суд обязал президента Бразилии носить маску. Жаир Болсонару должен будет носить защитное средство во время участия в публичных мероприятиях.

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