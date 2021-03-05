Кремль назвал "безумные" санкции США

В Кремле рассчитывают, что идеи ввести американские санкции против российских бизнесменов и госдолга РФ не будут реализованы.

В РФ не верят, что США введут санкции против их госдолга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал самые "безумные" санкции, которые США могут ввести против РФ, пишет Интерфакс в пятницу, 5 марта.

"Еще никто не ввел санкции против российских бизнесменов, и мы, конечно, надеемся, что, скажем так, подобные безумные позывы останутся только на страницах СМИ и не найдут, скажем так, живительной почвы в американском официальном истеблишменте", - сказал он, комментируя сообщения СМИ о том, что Вашингтон может ввести санкции против ряда российских предпринимателей и госдолга РФ.

"Здесь вряд ли уместны гипотетические рассуждения. Давайте все-таки дождемся и посмотрим, как будут развиваться события", - ответил Песков на вопросом об ответе РФ на такие санкции.

Напомним, на днях президент США Джо Байден продлил на год ряд санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией в Украине и в Крыму.

А до этого США и ЕС ввели новые санкции против россиян по делу Алексея Навального, которые в Москве сочли вмешательством в дела страны.

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