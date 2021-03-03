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В Италии украинка погибла под колесами покатившегося автомобиля

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Машина наехала на Оксану Лаврук, когда покатилась вниз по склону на нейтральной передаче. Она не смогла остановить авто.
Fiat 600 перевернулся на крышу
Fiat 600 перевернулся на крышу
Gazzetta del Sud

В итальянском городе Розарно в результате ДТП погибла 49-летняя гражданка Украины Оксана Лаврук. Об этом сообщает издание Gazzetta del Sud.

Утвержается, что женщину нашли в луже крови рядом с ее собственным автомобилем – перевернутым на крышу Fiat 600.

Благодаря камерам наблюдения правоохранители установили, что автомобиль наехал на Лаврук, когда покатился вниз по склону на нейтральной передаче. Она безуспешно пыталась его остановить.

Украинка скончалась в карете скорой медицинской помощи. Женщина скончалась из-за политравмы головы и повреждения головного мозга в результате удара о землю.

Ранее сообщалось, что в Бельгии украинец-водитель фуры погиб в ДТП на железнодорожном переезде. Предварительно, из-за тумана водитель не увидел световые сигналы, предупреждающие о приближении поезда.

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Теги: автомобили, Италия, ДТП, машины, авария, машина, украинка, погибли, автомобиль, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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