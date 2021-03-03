В Италии украинка погибла под колесами покатившегося автомобиля

Машина наехала на Оксану Лаврук, когда покатилась вниз по склону на нейтральной передаче. Она не смогла остановить авто.

В итальянском городе Розарно в результате ДТП погибла 49-летняя гражданка Украины Оксана Лаврук. Об этом сообщает издание Gazzetta del Sud.

Утвержается, что женщину нашли в луже крови рядом с ее собственным автомобилем – перевернутым на крышу Fiat 600.

Благодаря камерам наблюдения правоохранители установили, что автомобиль наехал на Лаврук, когда покатился вниз по склону на нейтральной передаче. Она безуспешно пыталась его остановить.

Украинка скончалась в карете скорой медицинской помощи. Женщина скончалась из-за политравмы головы и повреждения головного мозга в результате удара о землю.

Ранее сообщалось, что в Бельгии украинец-водитель фуры погиб в ДТП на железнодорожном переезде. Предварительно, из-за тумана водитель не увидел световые сигналы, предупреждающие о приближении поезда.

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