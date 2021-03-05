Лукашенко предостерег белорусов от "настоящей диктатуры"

Александр Лукашенко во время посещения мотовелозавода в Минске "признался в любви" к велосипедам.

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "если бы в стране была настоящая диктатура", то он заставил бы всех передвигаться только на велосипедах. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 5 марта.

Такое заявление Лукашенко сделал во время посещения мотовелозавода в Минске. Он утверждает, что является большим поклонником двухколесного транспорта, и подчеркнул, что он доступен каждому.

"Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле - только на велосипедах. Вот это было бы здорово", - сказал Лукашенко.

По его словам, он с детства любил велосипеды, и если бы его судьба сложилась иначе, уделял бы велоспорту гораздо больше времени. Лукашенко также пообещал поддерживать производство велосипедов в стране - конкуренция на этом рынке очень большая, ведь это лучше, "чем футбол или хоккей".

Напомним, что ранее Лукашенко призвал пользоваться кнопочными телефонами. Лукашенко просит не использовать современные гаджеты, так как за их владельцами якобы следят Соединенные Штаты.

Также Лукашенко присвоил своему сыну звание генерала. Виктор Лукашенко на прошлой неделе стал главой олимпийского комитета Беларуси, а теперь и генерал-майором запаса.

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