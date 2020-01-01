Все постсоветские республики уже развалились, объяснил президент.

Лукашенко рассказал о "рухнувшей" Украине и сравнил ее с Беларусью БелТА / Telegram

Александр Лукашенко считает, что Украина “рухнула“, в отличие от Беларуси. Слова политика передает “БелТА“.

Читай также: Беларусь потребовала от Литвы выдачи Тихановской и получила отказ

Так, Лукашенко рассказал, что оппозиция хочет раскачать людей. Это якобы поможет найти что-то против действующей власти, а также сместить действующего президента.

“Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула“, – сказал он.

Читай также: РФ продлила до 2034 года запрет Джемилеву въезжать в Крым

Кроме Украины “развалились“ все постсоветские республики по периметру. Но при этом Беларуси удается пока еще держаться, добавил президент.

По словам Лукашенко, именно он мешает развалу государства, потому его хотят “свалить“.

“Они же прекрасно понимаю, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить“, – подытожил политик.

Ранее сообщалось, что Лукашенко предостерег белорусов от “настоящей диктатуры“.