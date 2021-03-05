США ввели санкции против Коломойского

Глава Госдепартамента объявил о введении санкций против украинского бизнесмана из-за подозрений в коррупции.

США вводят санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Сегодня я объявляю о санкциях против олигарха и бывшего украинского государственного чиновника Игоря Коломойского за его причастности к значительной коррупции", - говорится в заявлении Блинкена.

Госсекретарь обвинил Коломойского в попытке подорвать демократию в Украине.

Санкции против бизнесмена вводятся за деятельность на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский участвовал в коррупционных действиях… в том числе использовал свое политическое влияние и официальные полномочия для личной выгоды", - заявил госсекретарь.

"Хотя нынешнее внесение в список основано на действиях того времени, когда он занимал эту должность, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними постоянными усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов в Украине, эти действия несут серьезную угрозу ее будущему", - добавил Блинкен.

Он также отметил, что решение ввести санкции против Коломойского подтверждает стремление США поддерживать реформы политического, экономического и судебного секторов.

"США продолжают поддерживать всех украинцев, чья работа движет реформы вперед. Государственный департамент и в дальнейшем использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире", - добавил госсекретарь.

Вместе с Коломойским под санкции попали его жена, дочь и сын, всем им запрещен въезд в США.

Прошлым летом Минюст США направил на рассмотрение суда две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости Коломойского, приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка.

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