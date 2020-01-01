Подростков исключили из школы из-за "расистского" средства от угрей

Селфи школьников с темно-зеленой косметической маской на лице сочли проявлением расизма.

Родители двух американских подростков подали в суд на католическую школу в Маунтин-Вью за ложное обвинение их детей в расизме из-за фотографии, на которой они запечатлены с темными лицами. Об этом сообщила газета The San Francisco Chronicle.

Отмечается, что причиной инцидента стало селфи, сделанное в 2017 году, на котором трое 14-летних подростков предстали с темно-зеленой маской на лице.

В 2020 году калифорнийская школа Святого Франциска обнаружила упомянутый кадр и потребовала от двух школьников добровольно покинуть учебное заведение за оскорбление темнокожих – "блекфейс".

Третий мальчик на фото учился в другой школе.

Фото: dailymail.co.uk Селфи подростков, которое сочли проявлением расизма

Родители обвиняемых подали иск против школы в Верховный суд округа Санта-Клара за клевету и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов.

В заявлении истцов утверждается, что один из мальчиков страдал от акне, и на лица детей нанесено средство от прыщей.

"Этот судебный процесс – попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений (из-за смерти Джорджа Флойда)", – подчеркнули родители.