Подростков исключили из школы из-за "расистского" средства от угрей
Селфи школьников с темно-зеленой косметической маской на лице сочли проявлением расизма.
Родители двух американских подростков подали в суд на католическую школу в Маунтин-Вью за ложное обвинение их детей в расизме из-за фотографии, на которой они запечатлены с темными лицами. Об этом сообщила газета The San Francisco Chronicle.
Отмечается, что причиной инцидента стало селфи, сделанное в 2017 году, на котором трое 14-летних подростков предстали с темно-зеленой маской на лице.
В 2020 году калифорнийская школа Святого Франциска обнаружила упомянутый кадр и потребовала от двух школьников добровольно покинуть учебное заведение за оскорбление темнокожих – "блекфейс".
Третий мальчик на фото учился в другой школе.
Фото: dailymail.co.uk
Селфи подростков, которое сочли проявлением расизма
Родители обвиняемых подали иск против школы в Верховный суд округа Санта-Клара за клевету и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов.
В заявлении истцов утверждается, что один из мальчиков страдал от акне, и на лица детей нанесено средство от прыщей.
"Этот судебный процесс – попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений (из-за смерти Джорджа Флойда)", – подчеркнули родители.
Утверждается, что школьники пытались объяснить руководству учебного заведения, что их фотография не несет никакого оскорбительного подтекста, однако директор Кэти Тикелл позвонила их родителям и заявила, что дети должны покинуть школу.
Она добавила, что причина не в истинных мотивах мальчиков, а в том, как их действия выглядят со стороны.
Произошедшее негативно повлияло на репутацию семей мальчиков, и они были вынуждены переехать в другой район.
Сначала Тикелл пообещала не информировать об инциденте другие школы округа, однако позже передумала.
Напомним, тема расизма в США стала особенно острой в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.
Его смерть привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место многочисленные случаи мародерства и вандализма.
Его смерть привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место многочисленные случаи мародерства и вандализма.
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