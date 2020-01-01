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Подростков исключили из школы из-за "расистского" средства от угрей

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Селфи школьников с темно-зеленой косметической маской на лице сочли проявлением расизма.
Школа Святого Франциска в Маунтин-Вью попала в скандал
Школа Святого Франциска в Маунтин-Вью попала в скандал
sfchronicle.com
 
Родители двух американских подростков подали в суд на католическую школу в Маунтин-Вью за ложное обвинение их детей в расизме из-за фотографии, на которой они запечатлены с темными лицами. Об этом сообщила газета The San Francisco Chronicle.
 
Отмечается, что причиной инцидента стало селфи, сделанное в 2017 году, на котором трое 14-летних подростков предстали с темно-зеленой маской на лице.
 
В 2020 году калифорнийская школа Святого Франциска обнаружила упомянутый кадр и потребовала от двух школьников добровольно покинуть учебное заведение за оскорбление темнокожих – "блекфейс".
 
Третий мальчик на фото учился в другой школе.
Фото: dailymail.co.uk
Селфи подростков, которое сочли проявлением расизма
 
Родители обвиняемых подали иск против школы в Верховный суд округа Санта-Клара за клевету и потребовали возместить ущерб в размере 20 миллионов долларов.
 
В заявлении истцов утверждается, что один из мальчиков страдал от акне, и на лица детей нанесено средство от прыщей.
 
"Этот судебный процесс – попытка защитить нашу честь и репутацию, а также внести ясность в то, что на самом деле произошло. Эта невинная фотография была вырвана из контекста. Ее смысл был искажен в разгар общенациональных социальных волнений (из-за смерти Джорджа Флойда)", – подчеркнули родители.
 
Утверждается, что школьники пытались объяснить руководству учебного заведения, что их фотография не несет никакого оскорбительного подтекста, однако директор Кэти Тикелл позвонила их родителям и заявила, что дети должны покинуть школу.
 
Она добавила, что причина не в истинных мотивах мальчиков, а в том, как их действия выглядят со стороны.
 
Произошедшее негативно повлияло на репутацию семей мальчиков, и они были вынуждены переехать в другой район.
 
Сначала Тикелл пообещала не информировать об инциденте другие школы округа, однако позже передумала.
 
Напомним, тема расизма в США стала особенно острой в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией.

Его смерть привела к массовым акциям протеста по всей стране, во время которых имели место многочисленные случаи мародерства и вандализма.
 
 
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Теги: США, суд, фото, подростки, расизм, школа, школьники, иск
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Источник: korrespondent.net

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