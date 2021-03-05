Лукашенко заявил о выявлении арсенала с тротилом и пластидом

В Беларуси, по словам Лукашенко, задержали некую новую группировку, у которой якобы обнаружили арсенал взрывчатки.

Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы Беларуси нашли у "группы людей" арсеналы с тротилом и пластидом. Об этом он сказал в пятницу, 5 марта, во время общения с работниками мотовелозавода, передает БЕЛТА.

"Это не Автуховича группа (группа Николая Автуховича, деятельность которой в конце 2020 года пресекли в Беларуси, обвинив их в терроризме). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в ближайшее время Комитет государственной безопасности расскажет подробности задержания группировки.

Напомним, в декабре Лукашенко заявил о том, что силовики Беларуси задержали группу Николая Автуховича и назвал задержанных "террористами". По данным Лукашенко, они возили "тоннами оружие через Украину".

В МИД Украины прокомментировали слова Александра Лукашенко о якобы перевозке оружия "террористами" через территорию Украины. В Киеве заявили, что эта информация не соответствуют действительности и является частью его привычной риторики.

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