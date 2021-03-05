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Лукашенко заявил о выявлении арсенала с тротилом и пластидом

Комментариев: 5
В Беларуси, по словам Лукашенко, задержали некую новую группировку, у которой якобы обнаружили арсенал взрывчатки.
Лукашенко рассказал об обнаружении арсенала взрывчатки
Лукашенко рассказал об обнаружении арсенала взрывчатки
president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что правоохранительные органы Беларуси нашли у "группы людей" арсеналы с тротилом и пластидом. Об этом он сказал в пятницу, 5 марта, во время общения с работниками мотовелозавода, передает БЕЛТА.

"Это не Автуховича группа (группа Николая Автуховича, деятельность которой в конце 2020 года пресекли в Беларуси, обвинив их в терроризме). Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем?", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что в ближайшее время Комитет государственной безопасности расскажет подробности задержания группировки.

Напомним, в декабре Лукашенко заявил о том, что силовики Беларуси задержали группу Николая Автуховича и назвал задержанных "террористами". По данным Лукашенко, они возили "тоннами оружие через Украину".

В МИД Украины прокомментировали слова Александра Лукашенко о якобы перевозке оружия "террористами" через территорию Украины. В Киеве заявили, что эта информация не соответствуют действительности и является частью его привычной риторики. 

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Теги: Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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SAId    05.03.2021, 17:34
Оценка:  0
SAId
фантазер мы тебя называли....
Vixerunt    05.03.2021, 17:33
Оценка:  +1
Vixerunt
когда найдёт атомную бомбу с надписью _правый сектор_ пусть даст знать.
Р_И_К    05.03.2021, 17:18
Оценка:  +1
Р_И_К
Интересно, это наши бандэравцы или уже местные? Рог, шо у тебя в мятодичке нацарапано?
Р_И_К    05.03.2021, 17:18
Оценка:  0
Р_И_К
Интересно, это наши бандэравцы или уже местные? Рог, шо у тебя в мятодичке нацарапано?
Р_И_К    05.03.2021, 17:18
Оценка:  +1
Р_И_К
Интересно, это наши бандэравцы или уже местные? Рог, шо у тебя в мятодичке нацарапано?
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