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В Камбодже дадут 20 лет тюрьмы за заражение COVID-19

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За умышленное заражение коронавирусной инфекцией в Камбодже теперь можно отправиться за решетку на два десятка лет. Три года в тюрьме проведут нарушители карантина.
С начала пандемии в Камбодже заболело 932 человека
С начала пандемии в Камбодже заболело 932 человека

В Камбодже теперь за намеренное COVID-заражение можно получить до 20 лет тюрьмы и три года тюремного заключения за нарушение карантинных правил. Такой законопроект был единогласно принят депутатами парламента, пишет The Guardian.

Министр здравоохранения страны Мам Бунхенг назвала законопроект "сильной правовой базой для правительства в целях защиты жизни и здоровья населения".

В Камбодже с начала пандемии было зарегистрировано 932 случая заражения коронавирусом. От инфекции не умер ни один житель страны. 

Ранее наказание за распространение коронавируса ввели в Китае. Уголовная ответственность будет распространяться на COVIDD-пациентов, которые отказываются соблюдать карантин.

А вот Верховный суд Бразилии разрешил наказывать за отказ от COVID-прививки.

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Теги: Вирус, тюрьма, инфекция, Камбоджа, карантин, наказание, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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