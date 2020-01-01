В Камбодже дадут 20 лет тюрьмы за заражение COVID-19

За умышленное заражение коронавирусной инфекцией в Камбодже теперь можно отправиться за решетку на два десятка лет. Три года в тюрьме проведут нарушители карантина.

С начала пандемии в Камбодже заболело 932 человека

В Камбодже теперь за намеренное COVID-заражение можно получить до 20 лет тюрьмы и три года тюремного заключения за нарушение карантинных правил. Такой законопроект был единогласно принят депутатами парламента, пишет The Guardian.

Министр здравоохранения страны Мам Бунхенг назвала законопроект "сильной правовой базой для правительства в целях защиты жизни и здоровья населения".

В Камбодже с начала пандемии было зарегистрировано 932 случая заражения коронавирусом. От инфекции не умер ни один житель страны.

Ранее наказание за распространение коронавируса ввели в Китае. Уголовная ответственность будет распространяться на COVIDD-пациентов, которые отказываются соблюдать карантин.

А вот Верховный суд Бразилии разрешил наказывать за отказ от COVID-прививки.

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