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В Иране заявили о попытке угона пассажирского самолета

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Злоумышленник пытался пытался направить самолет в аэропорт одной из арабских стран на юге Персидского залива. заявляют в КСИР.
Самолет Fokker 100
Самолет Fokker 100
Jet Photos

Корпуса стражей исламской революции заявил о предотвращении угона пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед, сообщает агентство Tasnim.

Как сообщается, накануне самолет вылетел с десятиминутной задержкой в 22:10. По версии военных, злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту одной из арабских стран на юге Персидского залива.

Отмечается, что самолет удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан, где злоумышленника задержали военные.

При этом не сообщается о количестве пассажиров на борту, но все они были доставлены в место назначения другим рейсом.

Напомним, в январе Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах катастрофы самолета МАУ, сбитого год назад под Тегераном.

Через месяц Украина передала Ирану замечания и предложения по отчету.

 

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Теги: теракт, Иран, самолет, военные, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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