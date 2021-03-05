В Иране заявили о попытке угона пассажирского самолета
Корпуса стражей исламской революции заявил о предотвращении угона пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Iran Air, выполнявший рейс из Ахваза в Мешхед, сообщает агентство Tasnim.
Как сообщается, накануне самолет вылетел с десятиминутной задержкой в 22:10. По версии военных, злоумышленник хотел посадить самолет в аэропорту одной из арабских стран на юге Персидского залива.
Отмечается, что самолет удалось экстренно посадить в аэропорту города Исфахан, где злоумышленника задержали военные.
При этом не сообщается о количестве пассажиров на борту, но все они были доставлены в место назначения другим рейсом.
Напомним, в январе Иран с пятой попытки передал Украине отчет о причинах катастрофы самолета МАУ, сбитого год назад под Тегераном.
Через месяц Украина передала Ирану замечания и предложения по отчету.
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